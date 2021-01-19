Jandarma çocuklara trafik eğitimi verdi

Eğitimlere Yanlızçam Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu, Şehit Er İnan Akçam Ortaokulu, Sulakyurt 100. Yıl Ortaokulu ve Cemal Zekiye Vatan Ortaokulu katıldı. 117 öğrencinin katıldığı EBA ve Zoom üzerinden gerçekleştirilen eğitimde trafik bilinci oluşturmak maksadıyla İlk ve Ortaokul öğrencilerine trafikte uyulması gereken kurallar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Okulda fahri trafik görevlisi olduğunu söyleyen ortaokul öğrencisi Ardacan Fırat Avşar ise şunları söyledi; "Yüz yüze eğitimi özledik, ben okulda gönülü trafik görevlisiydim bu gün jandarmadaki abiler bize zoom üzerinde eğitim verdiler çok faydalı bilgiler elde ettik. Okular açıldığında yine fahri trafik polisliği görevimi bıraktığım yerde devam edeceğim."