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Jandarma yürekleri ısıttı

Bursa'da sağuk hava etkisini artırdı. Jandarma, yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmadı. Ortaya yürekleri ısıtan kareler çıktı...

Giriş Tarihi: 19.1.2021 12:35 Son Güncelleme: 19.1.2021 13:12 ABONE OL
Jandarma yürekleri ısıttı

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Timi ile Nilüfer İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timi'ne bağlı ekipler, havaların soğumasıyla yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için harekete geçti. Ekipler, hayvanların aç kalmaması için çok sayıda bölgeye yem ve mama bıraktı.

Harmancık İlçe Jandarma Komutanlığı ile Harmancık Kaymakamlığı da ortak çalışmayla aç kalan kuşlar için tedbir aldı. Jandarma ekipleri, kaymakamlık tarafından alınan yemleri kuşların ulaşabileceği yerlere bırakıp, hayvanların beslenmesine yarımcı oldu.

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Jandarma yürekleri ısıttı
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