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Kalp hastası Emine nine, 112'nin paletli ambulansıyla hastaneye yetiştirildi

’in Yenipazar ilçesindeki evinde rahatsızlanan kalp hastası Emine K. (85) , yoğun kar yağışı nedeniyle 112 Acil ekiplerinin paletli ambulansıyla evinden alınarak, hastaneye götürüldü.

DHA
Giriş Tarihi: 19.1.2021 15:31 ABONE OL
Kalp hastası Emine nine, 112'nin paletli ambulansıyla hastaneye yetiştirildi

Yenipazar ilçesine bağlı Esenköy'de yaşayan kalp hastası Emine K., evinde rahatsızlanınca hastaneye gidebilmek için 112 Acil Servis'ten yardım istedi. Bilecik kent merkezine 55 kilometre uzaklıkta bulunan ve yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapalı olan köye paletli ambulansla ulaşabilen sağlık ekipleri, Emine K.'ye ilk müdahaleyi yaptı. Yenipazar Devlet Hastanesi'ne götürülen yaşlı kadın, daha sonra Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Emine K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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Kalp hastası Emine nine, 112'nin paletli ambulansıyla hastaneye yetiştirildi
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