Kanserli çocuklara hem tedavi hem eğitim

Kronikhastalıkları nedeniyle hastanede tedavi gören çocukların eğitiminin sekteye uğramaması için İstanbul'da "Öğretmenim Elimi Tut" isimli proje hayata geçirildi. Proje kapsamında hastane sınıfları oluşturulan sağlık merkezlerinden biri de Acıbadem Maslak Hastanesi Onkoloji Servisi. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde hayata geçirilen hastane sınıfı, onkoloji tedavisi gören çocukların yaptığı resim sergisiyle açıldı. Badem sınıfı adı verilen sınıfta 15 lösemili çocuğa gönüllü öğretmenler sanki okuldaymış gibi her gün ders anlatacak.