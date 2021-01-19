Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Kanserli çocuklara hem tedavi hem eğitim

Kanserli çocuklara hem tedavi hem eğitim

CEYDA KARAASLAN CEYDA KARAASLAN
Giriş Tarihi: 19.1.2021 ABONE OL
Kanserli çocuklara hem tedavi hem eğitim
Kronik hastalıkları nedeniyle hastanede tedavi gören çocukların eğitiminin sekteye uğramaması için İstanbul'da "Öğretmenim Elimi Tut" isimli proje hayata geçirildi. Proje kapsamında hastane sınıfları oluşturulan sağlık merkezlerinden biri de Acıbadem Maslak Hastanesi Onkoloji Servisi. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde hayata geçirilen hastane sınıfı, onkoloji tedavisi gören çocukların yaptığı resim sergisiyle açıldı. Badem sınıfı adı verilen sınıfta 15 lösemili çocuğa gönüllü öğretmenler sanki okuldaymış gibi her gün ders anlatacak.
ARKADAŞINA GÖNDER
Kanserli çocuklara hem tedavi hem eğitim
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA