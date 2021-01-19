Kar bitti, lastikte yoğunluk azaldı! Gök, “vatandaş karı donu beklemesin”

İstanbul'da beklenen karın yağmasından sonra oluşan don olayı nedeniyle lastikçilerde yoğunluk yaşandı. Geçtiğimiz gün yaşanan don olayı ve sonrasındaki hava sıcaklığının -5'lere kadar düşmesi ile meydana gelen don olayı araç sürücülerini kış lastiği taktırmaya mecbur bıraktı. Kısıtlama sonrası yağan kar yağışı ile birlikte don olayının meydana gelmesi kış lastiği olmayan araç sürücülerini zor durumda bıraktı. Araçlar karlı ve donlu yolda ilerleyemediği için saatlerce mahsur kaldılar. Bu yüzden de İstanbulda trafik oluştu.





Hava sıcaklığının sıfırın altında 04'lere kadar düşmesi sonucu da vatandaşlar kış lastiği için servislerin önünü doldurdu.



Vatandaşların son dakikayı beklediklerini belirten Lastik Servisi işletmecisi Özcan Gök, "Don olayının meydana geldiği gün bir yoğunluk gerçekleşti. Gün boyu devam etti. Bir günde 80araca hizmet verdik. İnsanlar kar yağışı ve donu beklemesin Bir an önce kış lastiklerini taktırsınlar. 11'nci ayın sonlarında taktırsalardı. Sıkıntı yaşamayacaklardı. Ticari araçlar 1 Aralık tarihinde mecbur oldukları için taktırdılar. Bir sıkıntı yaşamadılar. Özel otolarda zorunluluk olmadığı için sıkıntı yaşadılar. Önceden yaptırsalar 700-1000 liraydı. Son gün olunca fiyatlarda farklı oluyor" dedi.

Kış lastiği takan Serkan Hasan'da, kış lastiğinin büyük sıkıntıları giderdiğini belirterek, "Kar yağışı ve sonrasında oluşan dondan dolayı her yıl böyle sıkıntılar yaşanıyor. Fakat vatandaşlar zor duruma düşmeden gelip lastiklerini değiştirmiyorlar. Don olayının yaşandığı çok yoğundu. Fakat yollar açılmaya başlayıp kar azalınca yoğunlukta azalıyor" dedi.