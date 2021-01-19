Kar elektriği kesti

Gaziantep'te gece boyunca etkili olan kar yağışı elektrik kesintilerine de neden oldu. Kentin farklı bölgelerde yaşanan kesintilere vatandaşlar tepki gösterdi.

Vatandaşların çağrıları üzerine sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Gaziantep Valisi Davut Gül, kesintilerin bir an önce giderilmesi için elektrik sağlayıcısı firma ile görüşmelerde bulunduklarını belirterek, "Sevgili hemşerilerim, soğuk kış günlerinde elektrik kesintisinin yol açtığı sıkıntıları tahmin ediyorum ve üzüntünüzü anlıyorum. İlgili elektrik şirketine sorduğumuzda kesinti sebebinin yaklaşık 20 yerde iletim hatlarının üzerine devrilen ağaçlardan kaynaklandığını söylediler" dedi.

Öte yandan Elektrik Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi Başkanı İslim Arıkan ise kesintilerin kar yağışından kaynaklanmadığını iddia ederek, "Gaziantep ilimizde kar yağışında bazı bölgelerde elektrik kesintileri oldu. Bu kesintilerin hava şartlarından olabileceğini düşünmüyoruz. Çünkü her ilin kendi coğrafi bölgesindeki hava şartlarına göre elektrik şebekeleri yapılır. Kar yağışı bu kesintilere mazeret olamaz. Şu anda devam eden bazı bölgelerdeki elektrik kesintilerinin sebebini bilmiyoruz. Enerjisa'dan bu konuda kamuoyuna tatminkâr bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Sahada çalışan tüm ekiplere kolaylıklar diliyoruz" görüşünü dile getirdi.