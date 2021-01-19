Kar yağışı kazaları beraberinde getirdi

Siverek'te yaşanan iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Nedim Perçin idaresindeki 34 ZP 1659 plakalı hafif ticari araç, Siverek - Diyarbakır karayolu 25'inci kilometresinde Ahmet Kurt yönetiminde bulunan 44 LN 516 plakalı tırla çarptı.

Kazada tır sürücüsü yara almazken hafif ticari aracın sürücü ile araçta bulunan Fesih Çelik ve Turan Oklav yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan Siverek - Karacadağ karayolunda yoğun kar yağışı nedeniyle iki otomobilin çarpışması sonucu araçlarda hasar meydana geldi. Yoğun kar yağışı nedeniyle Siverek'te bulunan 96. Şube şefliği bağlı karayolları ekipleri ise ana yollar ve Diyarbakır Karayolunda yol açma ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.