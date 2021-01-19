Kardan adam yapan aileye büyük şok! Hırsızlık anı kameralara böyle yansıdı...

Evlerinin önünden kardan adamları çalınan Savaş Akbaş, "İstanbul'da karın yağmasıyla 5 yaşındaki kızım kar topu oynayarak kardan adam yapmak istedi. Evimiz Kartal'da sahil bölümünde olduğu için bu noktada kar dip tutmadı. Bizde yüksek noktada oturan market sahibinin servis aracının üzerinde dip tutan kar ile kardan adam yaparak, fotoğraflar çekindik.

Akşam olunca yatmaya evimize gittik. Sabah olduğunda kardan adamımız yerinde yoktu. Doğal olarak kızım çok üzüldü. Güvenlik kamerası görüntülerini incelediğimizde maalesef bir şahıs kardan adamımızı çalmış, kızım çok üzüldü. Kızımızın emeği çalınmış oldu" dedi.

İstanbul’da pes dedirten hırsızlık: Kardan adamı böyle çaldılar | Video