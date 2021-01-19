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Korkunç olay! Kardeşini 25 kez bıçakladı

’da dün gece işlenen kardeş cinayetinde ortaya çıkan detaylar kan dondurdu. Son dakika bilgilerinin ulaştığı cinayette korkunç ayrıntılar var. Kardeşi ile tartışan 27 yaşındaki Fatih Acar’ın, kardeşi Semih Acar’ı 25 yerinden bıçakladığı anlaşıldı.

REMZİ YILMAZ
Giriş Tarihi: 19.1.2021 19:10 Son Güncelleme: 19.1.2021 19:21 ABONE OL
Korkunç olay! Kardeşini 25 kez bıçakladı

Bursa'nın İznik ilçesi Eşrefzade Mahallesi Bent Sokak'ta ikamet eden Acar kardeşler, henüz nedeni bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine mutfaktan ekmek bıçağı alan ağabey Fatih Acar, kardeşi Semih Acar'ı bıçaklayarak evden çıktı. Tesadüfen kendilerini ziyarete giden kuzeninin evde kanlar içinde bulduğu Semih Acar, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

25 KEZ BIÇAKLAMIŞ

Kardeşini kanlar içinde evde bırakıp polis merkezine giden ağabey Fatih Acar, yaşanan olayın ardından gözaltına alınmıştı. Hayatını kaybeden Semih Acar'ın yapılan ön otopsisinde vücudunun çeşitli yerlerinde toplam 25 bıçak darbesi tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fatih Acar çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürmek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Korkunç olay! Kardeşini 25 kez bıçakladı
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