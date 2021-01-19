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Katır sırtındaki çuvallarda 122 kilo esrar çıktı

’da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 2 katırın sırtındaki çuvallarda 122 kilo 441 gram esrar ele geçirildi.

MERAL YILDIZ MERAL YILDIZ
Giriş Tarihi: 19.1.2021 20:01 ABONE OL
Katır sırtındaki çuvallarda 122 kilo esrar çıktı

Edinilen bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gürpınar ve Edremit ilçeleri sınırında yapılan operasyonunda arazide 2 katır terk edilmiş halde buldu.

ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Katırların sırtındaki 5 çuvalda yapılan aramada 126 paket halinde daralı ağırlığı 122 kilo 441 gram esrar maddesi ele geçirildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerinden kaçan şahısların yakalanması çalışmalarına devam edilirken, olay ile ilgili Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma başlatıldı.

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Katır sırtındaki çuvallarda 122 kilo esrar çıktı
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