Katır sırtındaki çuvallarda 122 kilo esrar çıktı

Edinilen bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gürpınar ve Edremit ilçeleri sınırında yapılan operasyonunda arazide 2 katır terk edilmiş halde buldu.

ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Katırların sırtındaki 5 çuvalda yapılan aramada 126 paket halinde daralı ağırlığı 122 kilo 441 gram esrar maddesi ele geçirildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerinden kaçan şahısların yakalanması çalışmalarına devam edilirken, olay ile ilgili Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma başlatıldı.