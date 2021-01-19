Hortum felaketinde kaybolmuştu! Buse Acar'ın doğum gününü böyle kutladılar...

Buse'nin arkadaşlarının yayınladığı kutlama mesajlarını paylaşan anne Ayla Acar, "Yavrum seninle 20 yıl bize yetmedi az geldi. Ama sen hiç bir değişiklik yok hep aynı yaşantı demiştin. Allahım bize 20 yılı layık gördü. Allahıma binlerce şükürler olsun hayatımızdan senin gibi bir melek geçti." diye yazdı.