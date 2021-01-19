Kayıp doktordan acı haber

Kocaeli'ndeki özel bir hastanede görev yapan ve nisan ayında geçirdiği beyin kanaması nedeniyle uzun süre tedavi gördükten sonra taburcu olduğu öğrenilen Dr. Uğur Tolun (51), geçen çarşamba günü "Kartepe'ye gidiyorum" diye evden çıktıktan sonra kayboldu. O günden beri süren arama çalışmaları, dün de JAK, AFAD, AKUT, UMKE ve diğer sivil toplum kuruluşlarına bağlı toplam 175 kişi, 72 araç, 4 drone ve iş makineleri ile Kartepe Devkuyu mevkiinde devam etti.Çalışmalar devam ederken, Jandarma Arama Kurtarma Timi, doktorun oturduğu sitenin çevresini de gözden geçirmeye karar verdi. Ekipler, saat 14.30 sıralarında, doktorun aracını evine 150 metre mesafede oturduğu sitenin yakınındaki sulama kanalına düşmüş olarak buldu. Bir kısmı menfezin altına giren araçta yapılan incelemelerde, doktorun cesedi de bulundu. İlk bulgular Tolun'un kaza geçirdiğini gösterse de olayla ilgili geniş çaplı incelemeler başlatıldı. Kartepe'deki ekipler de geri çağrıldı.