Kayseri'de aranan 18 kişi operasyonla yakalandı

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında arama ve yakalama kararı bulunan 24 kişiye yönelik 46 ekip ve 134 personelle şafak operasyonu düzenledi. 34 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda 18 zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda suç aleti ele geçirildi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda gözaltın alınan zanlılar emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Firari 6 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.