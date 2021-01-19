Kocaeli Valiliğinden zirai don uyarısı

Kocaeli Valiliği akşam saatlerinde yapmış olduğu yazılı açıklama ile hafta sonu meydana gelen etkili kar yağışı sonrasında 21 Ocak 2020 Perşembe günü sabah saatlerine kadar orta ve yer yer kuvvetli zirai don olayının meydana gelebileceği ifade edilerek üreticilere uyarıda bulunuldu.

AÇIKLAMA YAPILDI

Yapılan uyarıda, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan değerlendirmelerine göre; Bölgemiz genelinde 21 Ocak 2021 Perşembe günü sabahına kadar orta, yer yer kuvvetli zirai don hadisesi beklendiğinden, başta tarımsal faaliyetlerine devam eden üreticilerimiz olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.