Kocaeli’nde 17 bin sağlıkçı aşılandı

Türkiye'nin Çin'den aldığı koronavirüs aşılarının ilk bölümü geçtiğimiz hafta ülkemize geldi. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun onay vermesinin ardından da aşılama çalışmalarına başlandı. , Kocaeli'nde 14 Ocak'ta başlayan aşılama çalışmaları hakkında bilgi veren Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlivan, "Aşılama çalışmaları ilk olarak sağlık personelline ve risk gurubunda olanlara yapılmaya başlandı. Bugüne kadar 17 bine yakın sağlıkçı aşılandı." dedi.

KOCAELİ'NDE AŞILANMAMIŞ KİMSE KALMAYACAK

Aşılama çalışmalarına devam edildiğini belirten Pehlivan, "Bu hafta itibari korona aşısı aşılama takviminde ikinci döneme geçiyoruz. Şimdi 65 yaş üzeri ve bakım evlerinde kalan 90 yaş üzerine aşı uygulamasına başlıyoruz. En geç Cuma gününe kadar ikinci parti aşılamayı bitiririz. Aşı stokumuz yeterli herhangi bir sıkıntı yok. Sağlık personeli aşısını yarın(Çarşamba) itibari ile bitiriyoruz. Perşembe günü sabah itibari ile aşılanmamış hiçbir sağlık personelimiz bulunmayacaktır. Yurdumuzun her yerinde olduğu gibi Kocaeli'nde de süreci elimizden geldiğince hızla ilerletiyoruz. Rehavete kapılmayalım ve tedbiri elden bırakmayalım" şeklinde konuştu.