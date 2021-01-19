Kocaeli’nde fuar gölü buz tuttu

Marmara Bölgesinde geçtiğimiz hafta sonu etkili olan ve 2 gün boyunca devam eden kar yağışı, yerini güneşli ancak soğuk havaya bıraktı.

Kocaeli'nde gece sıcaklık -13 dereceye kadar düştü. Sabah saatlerinde -8 ile -6 derece arasında devam eden sıcaklıklarda bazı bölgelerde buzlanmaya neden oldu. Öte yandan İzmit ilçesinde bulunan Kocaeli fuar alanında ki 38 bin 800 metrekarelik yapay göletin yüzeyi buz tuttu.

Gölün müdavimi olan martı ve karabatakların, buz yüzeyinde yürüyerek yiyecek aradığı gözlendi.