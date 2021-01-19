Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Kocaeli’nde fuar gölü buz tuttu

’nde fuar gölü buz tuttu

’nde Cuma günü akşam saatlerinde etkili olan ve 2 gün boyunca devam eden kar yağışı, yerin güneşli ancak soğuk havaya bıraktı. Gece eksi 13 dereceyi bulan soğuk hava nedeniyle Kocaeli İlçesinde bulunan Fuar Gölü buz tuttu.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 19.1.2021 12:16 ABONE OL
Kocaeli’nde fuar gölü buz tuttu

Marmara Bölgesinde geçtiğimiz hafta sonu etkili olan ve 2 gün boyunca devam eden kar yağışı, yerini güneşli ancak soğuk havaya bıraktı.

Kocaeli'nde gece sıcaklık -13 dereceye kadar düştü. Sabah saatlerinde -8 ile -6 derece arasında devam eden sıcaklıklarda bazı bölgelerde buzlanmaya neden oldu. Öte yandan İzmit ilçesinde bulunan Kocaeli fuar alanında ki 38 bin 800 metrekarelik yapay göletin yüzeyi buz tuttu.

Gölün müdavimi olan martı ve karabatakların, buz yüzeyinde yürüyerek yiyecek aradığı gözlendi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kocaeli’nde fuar gölü buz tuttu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA