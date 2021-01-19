‘Kurtça’ çetesine büyük operasyon: 27 gözaltı

İstanbul'da son dönemlerde artış gösteren oto hırsızlığ vakalarının ardından harekete geçen polis, 4 aylık teknik ve fiziki takibinden ardından, olayı "Kurtça" çetesinin gerçekleştirdiğini tespit etti. Çeteye yönelik İstanbul, Adana, Bursa, Kocaeli, Mersin, Sakarya ve Samsun'da 35 farklı adrese eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. 27 şüpheli gözaltına alınırken, değeri 7 milyon lirayı bulan 38 adet çalıntı araç ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin, kendi aralarında bir sosyal medya ağı oluşturdukları ortaya çıktı. Çalınan araçların, oluşturulan sanal ağ içerisinden açık artırmaya çıkarıldığı belirtildi.