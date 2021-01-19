Mafya liderinin mezarı başında silahlı kavga

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu saatlerde Lotu Quli lakaplı ünlü mafya lideri Nadir Salifov'un Esenyurt'taki mezarı başında karşılaşan iki kişi arasında daha önceden var olan alacak verecek meselesi yüzünden silahlı kavga çıktı. Çıkan kavgada Azeri Ali Hashımov (27) kafasından vurularak hayatını kaybetti.

İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Orhangazi Mahallesi Gülvadi Mezarlığı'nda 17 Ocak Pazar günü akşam saatlerinde meydana gelen olay iddiaya göre şöyle gerçekleşti: Ali Hashımov ile Azerbaycan uyruklu şüpheli Kenan I., aynı evde yaşıyorlardı ve arkadaşlardı. İkili olay günü Lotu Quli lakaplı ünlü mafya lideri Nadir Salifov'un Esenyurt'ta bulunan mezarı başında karşılaştı.

Aralarında daha önceden olan ve iddiaya göre Ali Hashimov'un Kanan I'yı öldürmek için birileri tarafından gönderildi dedikoduları vardı. O gün o meseleyi konuşmak için bir süre evde alkol alıp mezar başına gittiler. Bu sırada konuşma olurken ikili arasında silahlı bir boğuşma oldu ve silah ateş aldı. İddiaya göre Ali Hashımov, yanında getirdiği silahı çıkarıp Kenan I.'ya ateş açtı. Bileğinden yaralanan Kenan I., Hashımov'un elinde bulunan silaha doğru hamle yaptı. Hashımov da başından vuruldu.

EŞİ HASTANEYE GÖTÜRDÜ

Yaşanan olayın ardından Kenan I.'nın eşi Lale M. ve eşinin teyzesi Aynur I., eşinin geç gelmesinden şüphelenerek Gülvadi Mezarlığı'na geldi. Kenan I.'nın silahla yaralandığını fark eden Lale M., eşini özel bir hastaneye götürdü. Hastanede bulunan polisler, durumdan şüphelenerek Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine haber verdi. Hastaneye gelen Cinayet Büro ekipleri Kenan I.'nın verdiği ifadeler doğrultusunda, olay yerine giderek Ali Hashımov'un cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerinde yapılan aramalar sonucunda ise kavgada kullanıldığı değerlendirilen bir silah ele geçirildi.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yaşanan olayın ardından çalışma başlatan polis hastaneye tedaviye gelen Kenan I.'yı ve yanında bulunan eşi Lale M. ile arkadaşı Aynur I.'yı gözaltına aldı. Şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Adliyeye sevk edilen Kanan I. tutuklandı.

BEN ÖLDÜRMEDİM İNTİHAR ETMİŞ

Kanan I'nın ifadesinde Ali ile Rusya'da bir iş yapmak için tanıştık iyi arkadaşımdır. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya ya onunla foto koydum. Ortak tanıdık biri bana hasımların Ali'yi seni öldürmek için tuttu. Dedi bende kendisine sordum yok öyle bir şey dedi. Olay günü alkol alıp içtik. Bir süre sonra dışarı çıktık. O konu yeniden açıldı. Ali ile ok sevdiğimiz abimiz Nadir Salifov'un mezarına gittik. Mezarını öptüm, Ali silah çıkarıp başına dayadı. Yapma deyip müdahale ettim elimden vuruldum. Sonra eşim geldi hastaneye gittik. Ben Ali'nin öldüğünü polis merkezinde öğrendim dediği öğrenildi.