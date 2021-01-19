MEB 1082 memur alımı ne zaman yapılacak, tarih belli mi? MEB en az ilköğretim mezunu 1082 memur alımı başvuru şartları neler?

MEB, bünyesine en az ilköğretim mezunu engelli memur alımı yapılacak. Yapılacak memur alımında KPSS puanı ve kura yöntemi etkili olacak. İlköğretim, lise, önlisans, lisans mezunu adaylar başvuruda bulunabilecek. Peki, MEB 1082 memur alımı ne zaman yapılacak? MEB en az ilköğretim mezunu 1082 memur alımı başvuru şartları neler?

HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı, EKPSS sonuçlarına göre 1082 kişilik bir atama yapacak. Adaylar arasından ilköğretim mezunu 100 kişi, lise mezunu 200 kişi, önlisans mezunu 500 kişi ve lisans mezunu 282 kişi alınacak.

ENGELLİ MEMUR ALIMI NASIL YAPILIR?

Sağlıklı her vatandaşın olmak istediği devlet memurluğu engellilere 657 sayılı devlet memurları kanunun 53. maddesine istinaden "Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ve Yapılacak Merkezi Sınav ve Kura Usulü Hakkında Yönetmelik" ile güvence altına alınmış ve kamu kurum ve kuruluşlarında çalıştırılan personel sayısının % 3 'ü kadarının engellilerden oluşturulması sağlanmıştır.

Bu kapsamda devlet memuru olmak isteyen engelli vatandaşlarımızın nereye başvuru yapması gerektiği ve Engellilerin nasıl devlet memuru olabileceği ve Engelli memur alımının nasıl yapıldığı hakkında bilgi vermek amacı ile hazırladığımız bu yazının devlet memuru olmak isteyen tüm engellilere yardımcı olacağını düşünmekteyim. Devlet memuru olmak isteyen engelli vatandaşlarımızın öncelik ile engel durumunu gösteren bir rapor almaları, hesaplamalarının nasıl olduğunu, oranlarını ve çalışıp çalışamayacaklarını öğrenmeleri gerekmektedir.