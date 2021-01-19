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Valiliği'nden çevresindeki patlatmaya ilgili açıklama

Valiliği, (NGS) inşaat çalışmaları sırasında planlı patlatma sonucunda bölgedeki bazı ev ve seralarda oluşan hasar ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.

BEKİR COŞKUN
Giriş Tarihi: 20.1.2021 00:03 ABONE OL
Mersin Valiliği'nden Akkuyu NGS çevresindeki patlatmaya ilgili açıklama

Mersin Valiliği, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) inşaat çalışmaları sırasında planlı patlatma sonucunda bölgedeki bazı ev ve seralarda oluşan hasar ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.

AÇIKLAMA YAPILDI

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamada, "Akkuyu Nükleer Güç Santrali bölgesinde bugün yapılan planlı patlatma sonucu, patlamanın etkisiyle Büyükeceli bölgesinde ev ve seralarda meydana gelen zararların tespitine yönelik zarar tespit komisyonu kurulmuş olup gerekli çalışmalara başlanmıştır. Bu çevrede vatandaşlarımızın zararları tanzim edilecektir. Patlatma ile ilgili gerekli incelemeleri yapmak üzere Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığından bir ekip görevlendirilmiştir. Konu her yönüyle incelenecek ve sorumlular hakkında gerekli işlemler yapılacaktır" denildi.

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Mersin Valiliği'nden Akkuyu NGS çevresindeki patlatmaya ilgili açıklama
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