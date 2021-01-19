Milli Piyango sonuçları açıklandı! MPİ ile 19 Ocak Milli Piyango sonuçları bilet sorgulama ve sıralı tam liste burada...

Her ayın 9, 19 ve 29. günlerinde gelenek haline gelerek yapılan Milli Piyango çekilişi sonuçları bugün (19 Ocak 2021 Salı) Milli Piyango Online bünyesinde yer alan MP TV ve Youtube canlı yayınıyla açıklandı. Milli Piyango Online üzerinde bilet alan ve kazandıran numaraları merak eden şans oyunu severler 19 Ocak MPİ Milli Piyango sonuçları belli oldu mu? Sorusuna yoğun şekilde yanıt aramaya devam ediyor.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI (19 OCAK 2021)

Milli Piyango Online ile 19 Ocak MPİ Milli Piyango çekiliş sonuçları ve şanslı numaralarla sıralı tam liste detayları şöyle;