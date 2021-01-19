Mirasçılık belgesi sorgulamaları son günlerde gündeme geliyor. Yakınlarının ölümünün ardından kendilerine kalan mirastan yararlanmak isteyenler e devlet ile sorgulamalarını kolaylıkla halledebiliyor. Bu belge miras bırakanın ölümünün ardından talep edilebilecek bir belge olup, mirasçılardan birinin yerleşim yeri Sulh Hukuk Mahkemesi veya Türkiye'deki bütün noterlerden alınabilir. Peki Mirasçılık belgesi nasıl alınır? E devlet ile 2021 Mirasçılık belgesi sorgulama ekranı

MİRASÇILIK BELGESİ NASIL ALINIR?

Mirasçılık belgesi e devlet hizmetlerden biri olarak son günlerde sıklıkla araştırılıyor. Mirasçılık belgesi sorgulamaları e-Devlet uygulamasından gerçekleştiriliyor. Detaylar şöyle;