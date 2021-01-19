Muğla'da vahşet! 'Fazla ekmek yiyor' deyip köpeğini öldürdü!

Kayınpederinin av tüfeğiyle bir el kurşun, bir el de saçma ateşlediğini öne süren Kaplan, köpeğin silahla vurularak öldürüldüğü belgelemek için şehir merkezinden veteriner hekim çağırdığını ve otopsi raporu aldığını söyledi.

Veteriner Hekim Yusuf Kayacık da otopsi yaptığı köpeğin ölüm nedeninin birden fazla ateşli silah yaralanması olduğunu söyledi.

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