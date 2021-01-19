Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Mühürlenen kıraathanede 2'nci kez yakalandılar!

Mühürlenen kıraathanede 2'nci kez yakalandılar!

'ın ilçesinde daha önce sosyal mesafeye uyulmadığı ve oynandığı gerekçesiyle mühürlenen kıraathanede, yeniden kumar oynayan 25 kişiye, 77 bin 500 TL ceza kesildi.

DHA
Giriş Tarihi: 19.1.2021 16:59 Son Güncelleme: 19.1.2021 17:01 ABONE OL
Mühürlenen kıraathanede 2'nci kez yakalandılar!

Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri daha önce M.K.'ye kiraya verilen kıraathanenin iş yeri ruhsatının olmaması, sosyal mesafeye uyulmaması ile kumar oynanması nedeniyle mühürledi.

İlçede denetimlerini sürdüren polis ekipleri, daha önce mühürledikleri işyerinin mührünün kopartıldığını ve içeriye giriş çıkışların olduğunu, camların da siyah örtü ile kapatıldığını gördü.

Bunun üzerine polis ekipleri, iş yerine operasyon düzenledi. Yapılan kontrolde, kıraathanede 25 kişinin bulunduğu tespit edildi. Toplam 77 bin 500 lira para cezası uygulayıp, kıraathane ikinci kez mühürlendi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Mühürlenen kıraathanede 2'nci kez yakalandılar!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA