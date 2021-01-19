Nesli tükenmekte olan su samurunu vurdular

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, Araç çayı içinde nesli tükenmekte olan Su Samuru tüfekle ile ölü olarak bulundu. Jandarma vuran kişi veya kişileri arıyor.

Olay 17 Ocak Pazar günü meydana gelirken, Safranbolu'ya bağlı Kadıbükü köyünden geçen Araç çayı kenarında nesli tükenmekte olan Su Samuru ölü olarak bulundu. Çay kenarında oturan köy sakini Mehmet Konak Pazar günü akşam saatlerinde silah sesleri duyduğunu belirterek; "Pazar günü akşam evde otururken birkaç el tüfek sesi duydum. Herhalde avcılar veya köylerden biri ateş etti diyerek üstüne durmadım. Pazartesi günü gezintiye çıktığım sıra da çay kenarında tüfekle vurularak öldürülmüş bir su samuru buldum. Hemen Jandarmayı aradım, onlarda Yaban Hayatı koruma ekiplerini aradılar." dedi.

Konak; "Bu hayvanların nesli tükenmek üzere bu çayda birkaç tane aile olarak yaşayan su samurları var, ama bunlar pek gözükmezler, utangaç hayvanlardır. Aile olarak yaşarlar. Ben çok aradım ama bir türlü göremedim. Kimseye de bir zararı olmayan hayvanlar. Niye vurdular anlamış değilim. Yazık günah. İnsan gördüklerinde hemen suya dalarlar. Lütfen bu hayvanlara dokunmayalım." şeklinde konuştu.

Öte yandan jandarma ekiplerinin su samurunu vuran kişi veya kişileri arama çalışmalarına başladığı öğrenildi.