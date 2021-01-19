Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Öldü diye morga kaldırılan işçi tekrar canlandı

Öldü diye morga kaldırılan işçi tekrar canlandı

Kastamonu’nun ilçesinde fabrikanın tesisatını yaparken, elektrik akımına kapılarak öldü diye morga kaldırılan işçi canlandı. Tekrar müdahale edilen işçi ikinci kez hayatını kaybetti ve yine morga kaldırıldı.

İHA
Giriş Tarihi: 19.1.2021 19:57 Son Güncelleme: 19.1.2021 20:49 ABONE OL
Öldü diye morga kaldırılan işçi tekrar canlandı

Edinilen bilgiye göre; Tosya Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikanın elektrik tesisatını yapan 2 işçi elektrik akımına kapıldı. Akıma kapılarak ağır yaralanan iki işçi, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ağır yaralı olarak Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçilerden Ali Acar hayatını kaybetti. Ölen işçi Acar morga götürülürken, tekrar hayata döndü.

Bunun üzerine tekrar müdahale edilmek üzere acil servise kaldırılan Acar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen bir süre sonra ikinci kez hayatını kaybetti. Diğer ağır yaralı Hasan K. ise aynı hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Öldü diye morga kaldırılan işçi tekrar canlandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA