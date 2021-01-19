Onlarca kamyon üzerinden geçti! Ailesi isyan etti

Çanakkale'nin Küçükkuyu Beldesi'nde devam eden yol yapım çalışmalarında görev yapan güvenlik görevlisi gece geç saatlerde yol kenarında ölü bulundu. İlk belirlemelere göre kamyon altında kalarak ezildiği tespit edilen güvenlik görevlisi, otopsi için hastaneye kaldırılırken; genç adamın yakınları olayın kaza değil cinayet olduğunu iddia etti.

YOL GÜVENLİĞİNDEN SORUMLUYDU

Küçükkuyu-Ayvacık Karayolu'nun Kaz dağları eteklerinde devam eden yol yapım çalışmalarının tünel kısmında meydana gelen olay iddiaya göre şeyle gelişti. Şantiye de yol güvenlik amiri olarak görev yapan Küçükçetmi Köyü nüfusuna kayıtlı Halil Yılmaz'dan bir süre haber alınamayınca şantiye çalışanları arama çalışmalarına başladı. Yılmaz'ı her yerde arayan ekipler, genç adamı tünel çıkışındaki yol ayrımında feci şekilde ezilmiş halde buldu.





KAMYONLAR ÜZERİNDEN GEÇMİŞ

Olay yerine gelen Jandarma timleri, 48 yaşındaki Halil Yılmaz'ın üzerinden tonlarca yüklü kamyonların geçtiğini tespit etti. Yapılan çalışmalarda çarpan araç sürücüsü tespit edilemezken, Yılmaz'ın cesedi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

CEBİNDE PARA VARDI İDDİASI

Yılmaz'ın ölümünün ardından yakınları ortaya ciddi bir iddia ileri sürdü. Yılmaz'ın öldüğü gün cebinde zeytin satışından kazandığı yüklü miktarda para olduğunu iddia eden yakınları, olayın cinayet olabileceğini iddia ederek Jandarmaya başvurdu. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.