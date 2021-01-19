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Örnek muhtar! Kendi aracıyla kapanan yolları açtı

'nin ilçesi Çiftlik köyü muhtarı , kapanan köyiçi yollarını kendi aracıyla tekrar ulaşıma açtı. Yaptığı çalışmayı sosyal medyada canlı yayında paylaşan muhtar Kaya, köy halkının takdirini topladı.

ZEYNEL YAMAN ZEYNEL YAMAN
Giriş Tarihi: 19.1.2021 09:51 ABONE OL
Örnek muhtar! Kendi aracıyla kapanan yolları açtı

Düzce'nin Yığılca ilçesi Çiftlik köyü muhtarı Ercan Kaya, "Kar kış demeden hizmete devam" dedi.İlçe özel idare ekiplerinin yaptığı çalışmalara katkıda bulunan muhtar Kaya, "Köy için, trafiğin kapanmaması için kendi imkanlarımız doğrultusunda açıyoruz" dedi.

Ekiplere kolaylıklar dileyen Kaya, "Köyümüzün yolları kapandı. Yaklaşık 60 santimetre kar var. Hala daha yağıyor. Yolu temizliyoruz. Kar kış demeden hizmete devam. Çok şükür kar yağdı. Bugünleri özlemiştik. Köyümüzün içini temizliyoruz. Vatandaşlarımızın yaya olarak dışarı çıkabilmelerine katkıda bulunuyoruz" diye konuştu.

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Örnek muhtar! Kendi aracıyla kapanan yolları açtı
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