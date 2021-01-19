Otobüs şoförü, bulduğu servet dolu çantayı sahibine teslim etti

Trabzon- Sürmene hattında belediye otobüs şoförlüğü yapan Mihraç Genç, Sürmene ilçesine geldiğinde otobüste unutulan çantayı fark etti. Genç, koltukta bulduğu çantanın altın dolu olduğunu fark etti.

Genç, Sürmene İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek çantayı çantayı teslim eden Mihraç Genç'in davranışının güzelliğini gözler önüne serdi.

SERVET DOLU ÇANTA

Çantanın içinden 1 adet 100 gr, 2 adet 20 gr, 2 adet 10 gr, 9 adet Cumhuriyet altını, 8 adet burma bilezik, ince bilezik, 1 adet kalın bilezik, 2 adet 22 ayar altın bilezik çıktı.

Genç, "Yolcular indikten sonra arka koltukta bir çanta fark ettim. Çantada altın bilezikler vardı. Emniyet'e götürdüm. Çantayı unutan kişiye ulaşılarak sahibine verildiğini öğrendim. Kim olsa benim gibi yapardı diye düşünüyorum. Demek ki çantayı unutan kişinin altınları, serveti helalmiş." diye konuştu.

Trabzon Büyükşehir belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, bu davranışından dolayı Genç'e takdir belgesi verdiği öğrenildi.