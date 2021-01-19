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Paletli ambulans ekibi, kalp hastası Emine Nine'yi kurtardı

'te yaşayan kalp hastası Emine K. evinde fenalaştı. 85 yaşındaki kadın, yoğun kar yağışı nedeniyle ekiplerinin paletli ambulansıyla hastaneye kaldırıldı

DHA
Giriş Tarihi: 19.1.2021 16:05 ABONE OL
Paletli ambulans ekibi, kalp hastası Emine Nine'yi kurtardı

Yenipazar ilçesine bağlı Esenköy'de yaşayan kalp hastası Emine K., evinde rahatsızlanınca hastaneye gidebilmek için 112 Acil Servis'ten yardım istedi.

Bilecik kent merkezine 55 kilometre uzaklıkta bulunan ve yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapalı olan köye paletli ambulansla ulaşabilen sağlık ekipleri, Emine K.'ye ilk müdahaleyi yaptı.

Yenipazar Devlet Hastanesi'ne götürülen yaşlı kadın, daha sonra Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Emine K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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Paletli ambulans ekibi, kalp hastası Emine Nine'yi kurtardı
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