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Ruhsatsız kahvehanede kumar oynayanlara ceza yağdı

’un Ortahisar ilçesi 1 nolu Beşirli Mahallesindeki ev görünümlü Ruhsatsız kahvehanede  kumar oynandığı bilgisi alan  Trabzon Emniyet müdürlüğü ,Asayiş şube müdürlüğü ekipleri yaptığı kumar oynayan 7 kişiye kumar oynamaktan,4 kişiye ise Umumi Hıfzıssıhha kanunu kapsamında toplam 44 bin lira ceza kesildi.

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Giriş Tarihi: 19.1.2021 11:25 ABONE OL
Ruhsatsız kahvehanede kumar oynayanlara ceza yağdı

Trabzon'un Ortahisar ilçesi 1 nolu Beşirli Mahallesindeki ev görünümlü ruhsatsız kahvehanede kumar oynandığı bilgisi alan Trabzon Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Ekiplerin baskın yaptığı işyerinin 3 bölmeden oluştuğu, giriş kapısından girildiğinde orta bölmede bir masa etrafında 7 kişinin iskambil kağıtlarıyla çanak olarak tabir edilen kumar oyunu oynadıkları, masa üzerinde bin 750 lira ve 100 euro para olduğu görüldü.

Masada bulunan paralara savcılık tarafından el konulurken, 7 kişiye ise kumar oynamaktan idari işlem, 4 kişiye ise Umumi Hıfzıssıhha Kanununa muhalefet olmak üzere toplam 44 bin lira ceza uygulandı. Cumhuriyet Savcısından alınan talimat doğrultusunda 'kumar oynamak için yer ve imkan sağlama' suçundan adli Hüseyin Bayraktar isimli şüpheliye tahkikat başlatıldı.

Bayraktar'ın ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

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Ruhsatsız kahvehanede kumar oynayanlara ceza yağdı
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