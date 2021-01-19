Sahte içkiden ölüme 25 yıl hapis istemi!

Bahçelievler'de Sevim Şenkaya isimli 38 yaşındaki iş kadını 10 Ekim Cumartesi günü Salih Özgen isimli arkadaşının Ercan Padak isimli seyyar satıcıdan satın aldığı viskiden içince hastanelik oldu. Gece yarısı hastaneye kaldırılan genç kadın bir gün sonra hastanede hayatını kaybederken olayla ilgili başlatılan soruşturmada viskileri satan seyyar satıcı Ercan Padak ile içkileri temin ettiği belirlenen İbrahim Bozkurt Avcılar'da gözaltına alındı.

"BANA KAÇAK DEĞİK YURT DIŞINDAN GELDİ DEMİŞTİ"



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, alkolden zehirlenerek vefat eden Sevim Şenkaya'nın kızı Pınar Yıldırım'ın ifadesinde "10 Ekim 2020 tarihinde Salih Özgen bir şişe viski ve beraberinde enerji içeceğiyle evimize geldi. Bu içkiden annemle beraber Salih Özgen de içti. Salih Özgen evde kaldı annem ise sabah işe gitti. Salih Özgen 13.30 sıralarında evden ayrılarak iş yerine annemin yanına gittiğinde, annemin yere karton sermiş yatıyor olduğunu görmüş. Geceden kalan viski şişesinin geri kalanın da içip çöpe attığını gördüm. Annemin kötü bir hali olmadı ancak halsiz duruyordu. Akşam saatlerinde iş yerini kapatıp eve döndük. Eve geldikten sonra bir kahve içip uyudu ve gece uyanıp kustuğunu fark ettim. 12 Ekim günü sabah saatlerinde annemi uyandırdım, uyanır uyanmaz çok terliyorum diyerek kendisini balkona attı. Sonra üşüyorum diyerek içeriye girdi ve üzerini örttü. Daha sonra ise tekrar kusarak bulanık görmeye başladı. Ne oldu diye sorduğumda bana alkol yüzünden böyle oldu dedi. Kusmaya devam ettiği için hastaneye gittik. Hastanede bize alkol zehirlenmesinin olduğunu söylediler, ardından annem vefat etti. Olay gecesi Salih Özgen'e içkinin kaçak olup olmadığını sordum. Salih ise bana kaçak değil yurt dışından geldi demişti" dedi.

İddianamede, içkiyi satın alan Salih Özgen'in ifadesinde alkolü kendisinin getirdiği ve Ercan Padak'tan temin ettiğini söylediğine yer verildi. Soruşturma kapsamında polis ekipleri tarafından Ercan Padak aratılarak yine içki getirmesi istendi. Söylenen yere İbrahim Bozkurt birlikte gelerek 5 şişe alkol getiren şüphelilerin yakalandığı belirtildi. Şüpheli Ercan Padak ifadesinde içki sattığını ancak kendi sattığı içki yüzünden maktulün öldüğünü kabul etmediğini söyledi. Diğer şüpheli İbrahim Bozkurt ise ifadesinde içki satışına ortak olmadığını söyledi. Hazırlanan iddianamede şüpheli Ercan Padak ve İbrahim Bozkurt'un içeriğini bildikleri metil alkolden üretilen ve içen kişilere zarar verme ihtimali bulunan alkollü içki sattıkları, diğer şüpheli Salih Özgen'in bu içkiyi alıp maktulün içmesini sağladığının anlaşıldığı kaydedildi.

ÖLÜM SEBEBİ METİL ALKOL ZEHİRLENMESİ



Makulün otopsi raporu incelendiğinde, ölümünün metil alkol zehirlenmesi sonucu meydana gelmiş olduğu tespit edildi. Şüphelilerin eyleminin olası kast ile insan öldürme suçunu oluşturduğu anlaşıldı. Şüpheliler Salih Özgen, Ercan Padak ve İbrahim Bozkurt hakkında 'olası kast ile öldürme' suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar cezalandırılmaları talep edildi.



İÇKİ ÜRETEN ŞÜPHELİYE 12 YIL HAPİS TALEBİ



Zeytinburnu'da ise 29 Ekim'de değeri 669 lira olan 43 adet pet şişeye doldurulmuş toplam 103 adet alkollü içki ele geçirilmesi sonucunda sanık Rahmatullah Paça hakkında "ticari amaçla içki üretme" suçundan 4 yıl 6 aydan 12 yıla 20 bin güne kadar adli para cezasına çarptırılması isteniyor. Bu davanın duruşması önümüzdeki günlerde Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.