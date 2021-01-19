Sakarya emniyetinden örnek çalışma

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) bir çok il gibi Sakarya içinde sıcaklığın eksilerin altına düşeceğini belirterek 'don' uyarısı yaptı. Bu uyarı sonrasında Sakarya Valiliği ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi il genelinde uyarıda da bulundu. Valilik don nedeniyle çiftçiler başta olmak üzere bütün vatandaşlara gerekli önlemlerini almasını duyururken, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ise buzlanma ve dona karşı önlem aldı. Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ise su sayaçlarını aşırı buzlanma ve dona karşı korunması için abonelerini uyardı.

Sakarya'da en göze çarpan ve radikal girişimde bulunan ise Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü oldu. Sakarya'da saat 21.00'den sonra sokağa çıkma kısıtlamasını da göz önünde bulunduran Sakarya emniyeti il genelinde devriye gezen polis ve bekçilere park halinde bulunan araçların sileceklerini soğuktan donup cama yapışmasını için kaldırmaları yönünde talimat verdi.

Arabayı bulunduğu yerden kaldırma veya araca ceza yazıldığını anlamına gelen silecek kaldırma olayını sabah saatlerinde araçlarına binmek isterken fark eden vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşarken, ekiplerin bu hareketi takdirle karşılandı. Sabah araç sileceklerinin kaldırılmış halde bulan araç sahipleri sosyal medya üzerinden bekçilere teşekkür etti.