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'de kar yağarken boğazın serin sularına girdi

'de ilkokul öğretmeni Murat Tosun dün sabah yoğun kar yağışı altında 'nın serin sularına girdi.

DHA
Giriş Tarihi: 19.1.2021 12:19 ABONE OL
Sarıyer'de kar yağarken boğazın serin sularına girdi

Sarıyer'de dün sabah saatlerinde ilkokul öğretmeni Murat Tosun, Taş İskele'de kar yağışına aldırış etmeden denize girdi. Tosun, önce karların içine uzandı, sonrasında denize girdi ve bir süre yüzdü. Sarıyer'de doğup büyüyen Tosun, "Çocukluğumuzda yaz kış demeden denize giren Nubar Terziyan'a çok özenirdik. Acaba biz de bir gün yapabilir miyiz diye. Son birkaç yıldır da alışkanlık haline geldi. Zaten Sarıyer'in yazını da kışını da çok seviyorum. Her mevsimde denize giriyorum. Çok keyifli. Kar varken denize girmeden önce kendimi karla soğutuyorum, sonrasında zaten deniz dışarıya göre daha sıcak geliyor." dedi.

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Sarıyer'de kar yağarken boğazın serin sularına girdi
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