Savcının suç makinesi oğlu için gerekçeli karar açıklandı



"ORADA TABANCA VARDI SİLAHLAR VARDI"

Öte yandan müşteki beyanlarına yer verilen gerekçeli kararda, sanığın kız arkadaşı A.A. olayın ardından sanığın annesinin ve babasının kendisini defalarca kez aradığını söyleyerek "Ben telefonu açmadım, baskılarına daha fazla boyun eğmek istemiyordum. Ayrıca o gün sanık beni babaannesinin evine götürmek istedi. Orada tabanca vardı, silahlar vardı" şeklinde beyanda bulundu.

Göçmen'in mağdur, müşteki ve katılanlara yönelik eylemlerini değerlendiren mahkeme gerekçeli kararında, sanığın mağdur Cebrail Şık'ı aracı ile başka bir araç arasına sıkıştırdığını, bu eylemi bilerek ve isteyerek gerçekleştirdiğini ve bu eylemi nedeniyle 4 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verildiğini aktardı. Göçmen'in katılan A.A.'yı ise birden çok kez vurarak darp ettiği, bu nedenle 6 ay hapisle cezalandırılmasına hükmedildiği belirtildi. Sanığın Zişan Mert D'yi birden çok kez yaraladığını belirten mahkeme 9 ay hapis cezasına karar verdi. Göçmen'in mağdur Recep Göçer'i 5. derece kırık oluşacak şekilde yaralaması nedeniyle ise 3 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmedildiği aktarıldı. Mahkeme sanığın Canberk Arıkan, Hamit Başaran ve Esranur Abacı'ya yönelik eylemleri yönünden ise toplam 9 ay hapis ile cezalandırılmasına karar verdi.

Öte yandan mahkeme sanığın bir daha suç işlemeyeceğine dair olumlu kanaat oluşmadığını aktararak verilen cezalarda hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verdi.

(Mİ-ÖFA-BA-Y)