Sıra gecesi ekibi yeniden kuruldu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde müzik faaliyetleri ile adından söz ettiren Siverek Belediyesi Sıra gecesi ekibi çeşitli nedenlerle bir süre kapatıldı.

AK Partili Siverek İlçe Belediye Başkanı Ayşe Çakmak'ın göreve başlamasıyla Müziğe yıllarını adayan müzisyenler bir araya getirilerek sıra gecesi ekibi tekrardan faaliyetlerine başladı.

Tarihi Hummanlar evinde hazırlık çalışmalarına başladığını belirten Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünden sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Osman Bilden şunları kaydetti:

"Belediye Başkanımızın talimatları doğrultusunda uzun bir süredir müzik çalışmalarına ara verilen sıra gecesi ekibimizi tekrardan kurduk, daha önce ilçede yıllarını Müziğe adayan müzisyenlerimiz çeşitli yerlerde görev alıyorlardı. Sıra gecesi ekibimizi bir araya getirerek Tarihi hummanlar evinde hazırlık çalışmalarına başlamasını sağladık."