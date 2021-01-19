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SON DAKİKA: Acı haberi alınca sinir krizi geçirdiler! 'da korkunç olay!

'nın Kepez ilçesinde yalnız yaşayan 85 yaşındaki Şadiye Öztürk'ten haber alamayan komşuları durumdan şüphelenerek balkondan yaşlı kadının evine girdi. Komşular, Öztürk'ü salonda hareketsiz yatarken buldu. Polis ve sağlık ekiplerine haber verilmesinin ardından adrese gelen ekipler Öztürk'ün vefat ettiğini tespit etti. Olay yerine gelen yaşlı kadının yakınları gözyaşlarına boğuldu.

AA
Giriş Tarihi: 19.1.2021 16:08 Son Güncelleme: 19.1.2021 16:27 ABONE OL
SON DAKİKA: Acı haberi alınca sinir krizi geçirdiler! Antalya'da korkunç olay!

Emek Mahallesi'nde bir apartmanın giriş katında yalnız yaşayan, 85 yaşındaki Şadiye Öztürk'ün sabah yürüyüşüne çıkmadığını fark eden komşuları yaşlı kadının evini kontrol etti. Kapının açılmaması üzerine balkon kapısından içeriye giren komşusu, Öztürk'ü evin salonunda yerde hareketsiz buldu.

İhbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, başında kan görülen yaşlı kadının evindeki eşyaların da dağınık olduğu tespit edildi.

Çevrede araştırma yapan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Haberi alarak olay yerine gelen Öztürk'ün yakınları da gözyaşı döktü.

Yaşlı kadının cesedi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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SON DAKİKA: Acı haberi alınca sinir krizi geçirdiler! Antalya'da korkunç olay!
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