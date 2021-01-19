SON DAKİKA: Acı haberi alınca sinir krizi geçirdiler! Antalya'da korkunç olay!

Emek Mahallesi'nde bir apartmanın giriş katında yalnız yaşayan, 85 yaşındaki Şadiye Öztürk'ün sabah yürüyüşüne çıkmadığını fark eden komşuları yaşlı kadının evini kontrol etti. Kapının açılmaması üzerine balkon kapısından içeriye giren komşusu, Öztürk'ü evin salonunda yerde hareketsiz buldu.