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SON DAKİKA! Bir anda dükkana daldı, çalışanlar sağa sola kaçıştı! Pitbull paniği kamerada...

Beslemesi yasaklı köpek türlerinden biri olan pitbullar sık sık saldırı haberleriyle gündem oluyor. Son dakika haberine göre Arnavutköy'deki bir oto tamir dükkanında pitbull paniği yaşandı. Dükkana aniden giren köpek, çalışanların yüreğini ağzına getirdi. Köpeği karşılarında gören çalışanlar korkuyla sağa sola kaçıştı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

İHA
Giriş Tarihi: 19.1.2021 09:46 Son Güncelleme: 19.1.2021 10:07 ABONE OL
SON DAKİKA! Bir anda dükkana daldı, çalışanlar sağa sola kaçıştı! Pitbull paniği kamerada...

Arnavutköy Bolluca Mahallesi Abdullah Gül Caddesi üzerinde bulunan bir oto tamirhanesinde pitbull cinsi bir köpek, bir anda oto tamirhanesine girdi. Pitbullu gören tamirhane çalışanları, korkarak sağa sola kaçıştı. Daha sonra işçiler, dükkandan ayrılmayan pitbullu çıkarmaya çalıştı. Tamirhaneden çıksa da çevresinden ayrılmayan pitbull, yoldan geçen pitbull sahibi başka bir vatandaş tarafından bağlandı.

İşçiler, tamirhane çevresinden ayrılmayan pitbullu son çare olarak çekiciye bindirip, hayvan barınağına götürdü.



"SABAHTAN BERİ BURADAN AYRILMIYOR"

Köpeğin bir anda kapıdan içeri girdiğini söyleyen bir işçi, "Sobayı falan yıktı. Sonra arkadaşımızın biri buraya bağlamaya çalıştı. Onun elini ısırdı, ipi kopardı. Sokaktan geçen bir çocuk sağ olsun pitbullu varmış. O tuttu, biz bağladık. Böyle duruyor gördüğün gibi. Sabahtan beri buralarda, kapıdan ayrılmıyor. Sahibi de var herhalde tasması var ama durum göründüğü gibi" ifadelerini kullandı.

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SON DAKİKA! Bir anda dükkana daldı, çalışanlar sağa sola kaçıştı! Pitbull paniği kamerada...
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