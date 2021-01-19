Son dakika: Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç mahkeme başkanının sorusuna bu yanıtı verdi!

Ordu'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in (20) katil zanlısı Özgür Arduç'un (36) yakalandığı sırada 2 polis memurunu yaraladığı gerekçesiyle 'Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs' suçundan açılan davanın görülmesine devam edildi. Arduç, mahkeme başkanının, "Söylemek istediğin bir şey var mı?" sorusuna "Daha uzayacak mı mahkeme? Duruşmaya çıkmak istemiyorum" yanıtını verdiği öğrenildi. Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi'nde, 3 Aralık 2019 akşamı meydana gelen olayda, Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi balerin Ceren Özdemir, bale kursundan çıkıp evinin önüne geldiğinde, kendisini takip eden cezaevi firarisi Özgür Arduç tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Katil zanlısı Özgür Arduç, bir gün sonra, kent merkezinde, esnaf tarafından yakalanıp, polise teslim edildi. Arduç, bindirildiği polis otosunda 2 polis memurunu bıçakla yaraladı.