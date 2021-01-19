Son dakika: Cezaevine iç çamaşırı içinde sokarken yakalandı! Savunması pes dedirtti: Rahatlasınlar...

Silivri Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya göre, cezaevindeki oğlunu ziyarete giden F.Y. isimli kadın, Silivri Ceza İnfaz Kurumuna esrar ile uyuşturucu ve uyarıcı etkiye sahip antidepresan ilaç sokmaya çalışırken yakalandı. Uyuşturucu maddeyi genital bölgesinde, iç çamaşırına saklayan F.Y. detaylı üst aramasında yakayı ele verdi. F.Y.'nin iç çamaşırına yapıştırdığı paket içerisinde 49 adet hap ve bir adet sigara paketi bulundu. İstanbul Jandarma Kriminal Laboratuvarının yaptığı incelemede, hapların yeşil reçete ile satılan yatıştırıcı ve antidepresan etkide haplar olduğu, sigaraların ise esrar maddesi olduğu tespit edildi.



"RAHATLASINLAR İSTEDİM"



F.Y. soruşturma aşamasında alınan ifadesinde, hapları cezaevinde mahkum olarak bulunan oğluna vermek için sokmaya çalıştığını, oğlunun da koğuş arkadaşına vereceğini söyledi. İlk ifadesinde sigara şeklindeki maddenin esrar olduğunu itiraf eden F.Y. mahkemede ise hapları cezaevine kendisinin götürdüğünü, esrar paketini cezaevine giriş sırasında yanında bekleyen bir kadının kendisine verdiğini öne sürdü. Şuuru yerinde olmadığı için paketi aldığını savunan F.Y. "Oğlum cezaevine girdiğinden beri psikiyatri ilaçları kullanıyorum. Ele geçen hapları cezaevine ben götürdüm. İçeride yatanlar rahatlasınlar istedim" dedi.





UYUŞTURUCU TİCARETİNDEN CEZA VERİLDİ



Mahkeme heyeti, sanığın suçtan kurtulmaya yönelik çelişkili ifadeler verdiğine, mahkemedeki ifadesinin dosyadaki delil ve belgelerle örtüşmediğine karar verdi. Gerekçeli kararda esrarı, dışarıdan birinin vermesi halinde ustalıkla iç çamaşırının içine gizleyemeyeceği, bu sebeple sanığın savunmasına itibar edilmediği kaydedildi. Mahkeme heyeti, sanık F.Y.'yi "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan 12,5 yıl hapis cezası ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırdı.