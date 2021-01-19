SON DAKİKA | Estetik için geldiği hastaneden tabutla çıktı

ANAFLAKTİK ŞOK!

Estetik ameliyat olmak amacıyla hastaneye yatan ancak yapılan hatalı tedavi sonrası hayatını kaybeden kızımızın ölümü adli nitelikte olmasına rağmen bizden saklandı" ifadelerini kullandı. Dilekçede yer alan son dakika ifadelerinde "Savcılık otopsi yapıp kızımın asıl ölüm nedenini tespit etmeliydi. Hastane kusurlu. Manolya Oktay, anaflatik şok olarak tabir edilen alerjik reaksiyonu olduğunu doktorlara belirtmesine rağmen kızımızın alerjisi olduğu penisilin vücuduna enjekte edildi" denilerek hastanenin kusurlu olduğu öne sürüldü. Oktay, hastaneden cansız bedeni verildikten sonra aile tarafından dede toprağı Şanlıurfa'ya defnedildi.