Son dakika haberleri: Birçok il için kar yağışı uyarısı! 19 Ocak Salı Meteoroloji hava durumu tahminleri

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Son dakika haberleri: Birçok il için kar yağışı uyarısı! 19 Ocak Salı hava durumu tahminleri

'den gelen son dakika hava durumu tahmin raporlarına göre, kar yağışı ile buluşan 'un ardından birçok il için uyarı yapıldı. Aralık ayının başından bu yana oldukça ılık bir kış geçiren , kısa süre önce yağışlı soğuk havanın etkisine girdi ve tüm Türkiye'de kar yağışı etkili oluyor. Peki, bugün hava durumu nasıl olacak? Bu başlık altında, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son hava durumu tahminlerine göre saatlik hava durumu ve günlük tahmin raporları yer alıyor.

Giriş Tarihi: 19.1.2021 08:26 Son Güncelleme: 19.1.2021 08:27 ABONE OL
Son dakika haberi: Birçok il için kar yağışı uyarısı! 19 Ocak Salı Meteoroloji hava durumu tahminleri

Son dakika haberi; Dünya, son yılların en sıcak kış mevsimlerinden birini geçirirken, Ocak ayının başlamasıyla birlikte birçok bölge soğuk hava dalgasının etkisine girdi ve Sahra Çölü de dahil olmak üzere çok sayıda yere kar yağdı. Bugün de birçok il için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı. Peki, bugün hava durumu nasıl olacak ve hangi illerde kar yağışı bekleniyor? Aşağıda, Genel Müdürlüğünce yapılan son tahminler ve illere göre günlük hava durumu tahminleri yer almaktadır.

SON DAKİKA: METEOROLOJİ'DEN KAR YAĞIŞI UYARISI

tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile , Kocaeli, Sakarya'nın kuzey kesimleri, Samsun, Rize, Artvin çevreleri ve Trabzon'un doğu ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Son dakika haberi: Birçok il için kar yağışı uyarısı! 19 Ocak Salı Meteoroloji hava durumu tahminleri

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, , Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey kesimlerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Trakya'da kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

EDİRNE °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 3°C

Çok bulutlu, kuzey kesimleri hafif kar yağışlı

KIRKLARELİ °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 3°C

Çok bulutlu, kuzey kesimleri hafif kar yağışlı

EGE

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, -2°C

Az bulutlu

DENİZLİ °C, 3°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 7°C

Az bulutlu

KÜTAHYA °C, -3°C

Az bulutlu

Son dakika haberi: Birçok il için kar yağışı uyarısı! 19 Ocak Salı Meteoroloji hava durumu tahminleri

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

ADANA °C, 13°C

Çok bulutlu

ANTALYA °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 10°C

Çok bulutlu ve bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 2°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklenmektedir.

ANKARA °C, -2°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, -3°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, -1°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, -7°C

Parçalı ve az bulutlu

Son dakika haberi: Birçok il için kar yağışı uyarısı! 19 Ocak Salı Meteoroloji hava durumu tahminleri

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sinop çevrelerinde karla karışık yağmur, diğer yerlerde kar şeklinde beklenen yağışların Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde kıyılarda hafif olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU °C, -4°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, -1°C

Çok bulutlu, kıyı kesimleri kar yağışlı

KASTAMONU °C, -4°C

Çok bulutlu ve kıyı kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yerel olarak yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 0°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Samsun, Rize, Artvin çevreleri ile Trabzon'un doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde görülmesi, bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AMASYA °C, 0°C

Çok bulutlu

RİZE °C, 6°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 5°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON °C, 6°C

Çok bulutlu, doğusunun kıyıları yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

Son dakika haberi: Birçok il için kar yağışı uyarısı! 19 Ocak Salı Meteoroloji hava durumu tahminleri

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; güneydoğusunda yoğun kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor. Kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğu ve doğusunda kuvvetli (40-60 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, -6°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

HAKKÂRİ °C, -1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

KARS °C, -4°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

VAN °C, 1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güneyinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağmur, karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların Diyarbakır çevreleri, Mardin'in kuzeyi, Şanlıurfa, Siirt ve Batman illerinin yükseklerinde kuvvetli kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 2°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yükseklerinde kuvvetli kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

SİİRT °C, 4°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yükseklerinde kuvvetli kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

ŞANLIURFA °C, 4°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yükseklerinde kuvvetli kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

Son dakika haberi: Birçok il için kar yağışı uyarısı! 19 Ocak Salı Meteoroloji hava durumu tahminleri

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Son dakika haberleri: Birçok il için kar yağışı uyarısı! 19 Ocak Salı Meteoroloji hava durumu tahminleri
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