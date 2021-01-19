Son dakika haberleri: Birçok il için kar yağışı uyarısı! 19 Ocak Salı Meteoroloji hava durumu tahminleri

Son dakika haberi; Dünya, son yılların en sıcak kış mevsimlerinden birini geçirirken, Ocak ayının başlamasıyla birlikte birçok bölge soğuk hava dalgasının etkisine girdi ve Sahra Çölü de dahil olmak üzere çok sayıda yere kar yağdı. Bugün de birçok il için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı. Peki, bugün hava durumu nasıl olacak ve hangi illerde kar yağışı bekleniyor? Aşağıda, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son tahminler ve illere göre günlük hava durumu tahminleri yer almaktadır.
SON DAKİKA: METEOROLOJİ'DEN KAR YAĞIŞI UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya'nın kuzey kesimleri, Samsun, Rize, Artvin çevreleri ve Trabzon'un doğu ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey kesimlerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Trakya'da kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu
Çok bulutlu, kuzey kesimleri hafif kar yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu
Çok bulutlu, kuzey kesimleri hafif kar yağışlı
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu
Az bulutlu
Az bulutlu
Az bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Çok bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Çok bulutlu ve bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklenmektedir.
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sinop çevrelerinde karla karışık yağmur, diğer yerlerde kar şeklinde beklenen yağışların Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde kıyılarda hafif olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu
Çok bulutlu, kıyı kesimleri kar yağışlı
Çok bulutlu ve kıyı kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yerel olarak yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
Çok bulutlu, Samsun, Rize, Artvin çevreleri ile Trabzon'un doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde görülmesi, bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Çok bulutlu
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Çok bulutlu, doğusunun kıyıları yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; güneydoğusunda yoğun kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor. Kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğu ve doğusunda kuvvetli (40-60 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güneyinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
Çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağmur, karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların Diyarbakır çevreleri, Mardin'in kuzeyi, Şanlıurfa, Siirt ve Batman illerinin yükseklerinde kuvvetli kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor.
Çok bulutlu, karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yükseklerinde kuvvetli kar şeklinde görülmesi bekleniyor.
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
Çok bulutlu, karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yükseklerinde kuvvetli kar şeklinde görülmesi bekleniyor.
Çok bulutlu, karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yükseklerinde kuvvetli kar şeklinde görülmesi bekleniyor.
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