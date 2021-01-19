Son dakika haberleri: Birçok il için kar yağışı uyarısı! 19 Ocak Salı Meteoroloji hava durumu tahminleri

Son dakika haberi; Dünya, son yılların en sıcak kış mevsimlerinden birini geçirirken, Ocak ayının başlamasıyla birlikte birçok bölge soğuk hava dalgasının etkisine girdi ve Sahra Çölü de dahil olmak üzere çok sayıda yere kar yağdı. Bugün de birçok il için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı. Peki, bugün hava durumu nasıl olacak ve hangi illerde kar yağışı bekleniyor? Aşağıda, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son tahminler ve illere göre günlük hava durumu tahminleri yer almaktadır.

SON DAKİKA: METEOROLOJİ'DEN KAR YAĞIŞI UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya'nın kuzey kesimleri, Samsun, Rize, Artvin çevreleri ve Trabzon'un doğu ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.