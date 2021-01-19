SON DAKİKA HABERİ! Gaziantep'teki yangında kahreden gelişme! 2 kardeş feci şekilde can verdi

Bu arada, yangın sırasında babanın işte olduğu, annenin de üst kattaki komşusuna gittiği öğrenildi.

Olay yerinde incelemede bulunan Nizip Kaymakamı Kemal Şahin ve Belediye Başkanı Mehmet Sarı, acılı Alalu ailesine başsağlığı diledi.

Kaymakam Şahin, gazetecilere, Suriyeli ailenin iki çocuğunun yangında can verdiğini hatırlatarak, üzüntüsünü dile getirdi.