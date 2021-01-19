Son dakika haberi: Tehlike çanları çalıyor! En riskli ilimiz: İstanbul...

"İSTANBUL RİSKLİ..."

İstanbul'un riskte olduğunu ifade eden Doç. Dr. Özçelik, "İstanbul'un nüfusunun yüzde 60'ı Avrupa yakasında yaşıyor. Buna karşın su kaynaklarının yüzde 60'ının Anadolu yakasında olduğu bir durum söz konusu. Toplam suyun yüzde 40'ı Melen ve Yeşilçay regülatörlerinden temin ediliyor. Bu kaynaklar akarsulardan temin edilen yüzeysel sular olup, hidrolojik kuraklığa ve karasal su kaynaklarındaki azalmaya doğrudan duyarlıdır. Melen Barajı'nın çatlaklar dolayısıyla işletmeye alınamaması nedeniyle, kuraklık sırasında susuzluğa çare olabilecek bir rezervuar ve su depolaması söz konusu değildir. Melen Barajı yeniden inşaa edilinceye veya ekonomik olması durumunda onarılıncaya kadar İstanbul'da su sıkıntısının baş göstermesi muhtemel" dedi.