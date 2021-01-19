SON DAKİKA HABERİ: Uzman Çavuş Asil Koca ve ailesi feci kazada can verdi!

Erzurum'un Horasan ilçesinde geçirdikleri kaza sonucu hayatını kaybeden uzman çavuş Asil Koca, eşi Pakize Koca (27) ile çocukları Toprak Ege Koca (4) için Erzurum'da cenaze töreni düzenlendi.

Kars'tan Erzurum'a hamile eşini muayene için getirdikten sonra görev yeri Sarıkamış'a dönen Uzman Çavuş Asil Koca (25) idaresindeki otomobil, Kars-Sarıkamış kara yolunda sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü ile çarpışmıştı.

Kazada, Asil Koca ve otomobildeki hamile eşi Pakize Koca (27) ile çocukları Toprak Ege Koca (4) hayatını kaybetmişti.

Cenazeler kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Horasan İlçe Hastanesi'ne oradan da Erzurum Büyükşehir Belediyesi Asri Mezarlık Morguna kaldırıldı. Uzman Çavuş için Mezarlıklar Şube Müdürlüğü önünde askeri tören katıldı.





Pandemi nedeniyle kısıtlı sayıda askerin katıldığı törende, Koca'nın silah arkdaşları ailesinin tabutlarını morgdan çıkardı. Düzenşenen törende Koca'nın özgeçmişi okundu. Yapılan duaların ardından cenazeler Çorum'un Sungurlu ilçesine gönderilmek üzere yola çıkarıldı.

Katliam gibi kazada jandarma Uzman Çavuş, eşi ve minik oğulları yaşamını yitirdi | Video