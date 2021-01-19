Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA HABERİ: Uzman Çavuş Asil Koca ve ailesi feci kazada can verdi!

SON DAKİKA HABERİ: Uzman Çavuş Asil Koca ve ailesi feci kazada can verdi!

Son dakika! Acı haber 'un ilçesinden geldi. Uzman Çavuş Asil Koca idaresindeki otomobil buzlanan yolda kontrolden çıkarak yolcu otobüsü ile çarpıştı. Feci kazada Uzman Çavuş Asil Koca, eşi Pakize Koca ve 4 yaşındaki çocukları Toprak Ege Koca yaşamını yitirdi. Koca ailesinin hastaneden döndüğü öğrenildi. Aile için Erzurum'da cenaze töreni düzenlendi.

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Giriş Tarihi: 19.1.2021 11:56 Son Güncelleme: 19.1.2021 12:34 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ: Uzman Çavuş Asil Koca ve ailesi feci kazada can verdi!

Erzurum'un Horasan ilçesinde geçirdikleri kaza sonucu hayatını kaybeden uzman çavuş Asil Koca, eşi Pakize Koca (27) ile çocukları Toprak Ege Koca (4) için Erzurum'da cenaze töreni düzenlendi.

Kars'tan Erzurum'a hamile eşini muayene için getirdikten sonra görev yeri Sarıkamış'a dönen Uzman Çavuş Asil Koca (25) idaresindeki otomobil, Kars-Sarıkamış kara yolunda sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü ile çarpışmıştı.

Kazada, Asil Koca ve otomobildeki hamile eşi Pakize Koca (27) ile çocukları Toprak Ege Koca (4) hayatını kaybetmişti.

Cenazeler kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Horasan İlçe Hastanesi'ne oradan da Erzurum Büyükşehir Belediyesi Asri Mezarlık Morguna kaldırıldı. Uzman Çavuş için Mezarlıklar Şube Müdürlüğü önünde askeri tören katıldı.



Pandemi nedeniyle kısıtlı sayıda askerin katıldığı törende, Koca'nın silah arkdaşları ailesinin tabutlarını morgdan çıkardı. Düzenşenen törende Koca'nın özgeçmişi okundu. Yapılan duaların ardından cenazeler Çorum'un Sungurlu ilçesine gönderilmek üzere yola çıkarıldı.

Katliam gibi kazada jandarma Uzman Çavuş, eşi ve minik oğulları yaşamını yitirdi | Video

Son dakika haberi: Kuzenine inandı hayatı karardı! 3 defa hapse girip çıktı, milyonlarca borcu oldu...

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA HABERİ: Uzman Çavuş Asil Koca ve ailesi feci kazada can verdi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA