Son dakika haberler: Kız kardeşler lokantacıyı tekme tokat dövmüştü! Kavgayı ayıranlar konuştu...

'ZOR SAKİNLEŞTİRDİK'



Kavgaya müdahale edenlerden İbrahim Kırıktaş ise iki kız kardeşi güçlükle sakinleştirdiklerini belirterek, "Lokantanın önünden geçerken iki bayandan telefon numarası istenmiş ve bu nedenle tartışma çıkmış. Biz kavgayı görünce müdahale ettik. Biz engel olmaya çalışmamıza rağmen kadınlar, erkeği dövmeye devam etti. Zor sakinleştirdik ve ayırmak için bayağı uğraştık" diye konuştu.

İlçe sakinleri de olay anına ilişkin görüntüleri haberlerde izleyince şaşırdıklarını ifade ederek, kadınların şiddet yerine polise başvurması gerektiğini belirtti.