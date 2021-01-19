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Son dakika haberler: Kız kardeşler lokantacıyı tekme tokat dövmüştü! Kavgayı ayıranlar konuştu...

Son dakika... 'da iki kız kardeş, kendilerini taciz eden lokantacı M.Y.'yi sokak ortasında tekme tokat dövmüştü. Yaşanılan olayı çevredeki vatandaşlar şaşkın bakışlarla izlemişti. Kavgaya müdahale ederek M.Y.'yi kızların elinden kurtaran Hasan Basri Ekinci, yaptığı açıklamada "Kadınlar dövüyor ama erkek elini bile kaldırmıyordu" dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 19.1.2021 10:58 Son Güncelleme: 19.1.2021 11:25 ABONE OL
Son dakika haberler: Kız kardeşler lokantacıyı tekme tokat dövmüştü! Kavgayı ayıranlar konuştu...

Gölbaşı ilçesi Namık Kemal Caddesi'nde geçen hafta bir lokantada çalışan M.Y., iddiaya göre yoldan geçen Tuğçe ve kardeşi Zeynep E.'den telefon numaralarını istedi. Şaşkına dönen kız kardeşler ile M.Y. arasında önce tartışma, ardından da kavga çıktı. İki kız kardeşin boğazına sarılarak tekme tokat dövdüğü M.Y., çevredekiler tarafından kurtarıldı.

'ŞAŞKINLIK YAŞADIM'

Cep telefonu kamerasıyla da kaydedilen ve haberlerde geniş yer bulan olayın ardından taraflar şikayetçi olmayınca işlem yapılmadı.

Kız kardeşlerden dayak yiyen M.Y.'yi kurtaranlardan Hasan Basri Ekinci, "Cadde üzerinde birden ses duyduk. Gittiğimde iki kız, bir erkeği dövüyordu. İlk etapta şaşkınlık yaşadım, kısa süreli şaşkınlığın ardından ayırmaya başladım. Kadınlar dövüyor ama erkek elini bile kaldırmıyordu" dedi.

Erkeğin şiddete uğramasına alışık olmadığı için şaşırdıklarını dile getiren Ekinci, Gölbaşı'nın huzurlu bir ilçe olduğunu ve böyle bir olayla gündeme gelmesine üzüldüklerini de ifade etti.

'ZOR SAKİNLEŞTİRDİK'

Kavgaya müdahale edenlerden İbrahim Kırıktaş ise iki kız kardeşi güçlükle sakinleştirdiklerini belirterek, "Lokantanın önünden geçerken iki bayandan telefon numarası istenmiş ve bu nedenle tartışma çıkmış. Biz kavgayı görünce müdahale ettik. Biz engel olmaya çalışmamıza rağmen kadınlar, erkeği dövmeye devam etti. Zor sakinleştirdik ve ayırmak için bayağı uğraştık" diye konuştu.

İlçe sakinleri de olay anına ilişkin görüntüleri haberlerde izleyince şaşırdıklarını ifade ederek, kadınların şiddet yerine polise başvurması gerektiğini belirtti.

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Son dakika haberler: Kız kardeşler lokantacıyı tekme tokat dövmüştü! Kavgayı ayıranlar konuştu...
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