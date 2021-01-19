SON DAKİKA: Hafta içi ve hafta sonu yasakları kaldırılacak mı? Kısıtlamalar ne zaman sona erecek?

MART AYI UFUKTA GÖRÜNEN İLK TARİH

Edinilen son dakika bilgisine göre koronavirüs mücadelesinde yetkililer aşı konusunda tereddütlerin büyük ölçüde giderildiği, zorunlu olmamasına rağmen sürecin normal işleyeceği görüşünde. Aşının yapılan kişiyi korumasının yanı sıra, dışarıya yaydığı virüs yükünün de azalmasının, bulaştırıcılık düzeyini düşüreceği ifade ediliyor. Buna göre mart ayının ikinci yarısından itibaren kuralların yumuşatılabileceği, sonbahar döneminde virüsün kış gribi haline dönebileceği iddia ediliyor. Haziran ayından itibaren yerli aşının devreye girebileceği, tekrar aşılamalarının yerli üretimle yapılacağı öne sürülüyor.

KOVİD-19 VAKALARINDA SON DURUM

Hükümette yapılan değerlendirme toplantılarında, son iki ay içerisinde uygulanan önlemlerle vakaların yüzde 60 oranında düştüğü, ölüm oranlarında da gerileme beklendiği bildirildi. Toplumsal bağışıklığın da etkisiyle, özellikle büyükşehirlerde önemli oranda sonuç alındığı ifade edildi.