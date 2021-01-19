SON DAKİKA! Kızlarını kaybeden anne babadan şok karar! "Durumu yanlış anladık"

"EŞİME ŞİDDET UYGULAMADIM"



Mütalaanın ardından savunma yapan sanık Çayır, eşine şiddet uygulamadığını ileri sürdü. Eşimin kalp, damar veya dalak rahatsızlığı olduğuna ilişkin bilgisinin olmadığını iddia eden Çayır, "Benim bilgim yok ancak bu olayın ardından eşimin daha önce bu konuyla ilgili hastaneye gittiğini öğrendim. Sadece mide ülseri rahatsızlığı vardı" ifadelerini kullandı.





ATK RAPORUNA GÖRE DARP YOK



Sanık Çayır'ın beyanının ardından savunma için söz alan avukat Ramazan Hakan Urul, maktul Kurt'un Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsisine göre travmatik durumun olmadığını belirtti. Müvekkilinin mağdura herhangi bir darp ve cebir uygulamadığını aktaran Urul, "Bu doğrultuda müvekkilim hakkında uygulanan imza zorunluluğu kaldırılsın" dedi.



Kısa bir aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık hakkında uygulanan imza ile adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına, olaya ilişkin tanıkların mahkemeye getirilerek dinlenmesine, İl Sağlık Müdürlüğüne müzekkere yazılarak maktul Kurt'la ilgili sağlık verilerinin istenmesine karar vererek bir sonraki duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.



OLAYIN GEÇMİŞİ



Aysel Kurt ölmeden bir önceki gün babası Vakkas Kurt'u arayarak 4 yıl önce evlendiği İhsan Çayır'ın kendisini dövdüğünü söyleyerek yardım istedi. Yardım üzerine eve giden baba Kurt, damadı Çayır'a uyarılarda bulundu. Baba Kurt'un evden ayrılmasının ardından çıkan tartışmada Çayır eşine şiddet uyguladı. Çayır'ın evden ayrılmasının ardından Kurt'un çığlıklarını duyan komşular hamile kadını Şehitkamil Devlet Hastanesine götürdü. Doktorların tüm müdahalesine rağmen Aysel Kurt ile karnındaki bebeği kurtarılamadı. Olayın ardından gözaltına alınan İhsan Çayır tutuklanarak cezaevine gönderildi.