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SON DAKİKA! Köylüler su ararken buldular...10 milyon yıl önce yaşamış mamutlara ait olabilir

Son dakika haberler... 'nın Suluova ilçesinde içme suyu için kazı yapan köylüler, çalışma sırasında sürprizle karşılaştı. Köylülerin kazı yaptığı topraktan fosil çıtı. Bu fosillerin 7-10 milyon yıl önce yaşamış mamutlara ait olabileceği düşünülüyor.

İHA
Giriş Tarihi: 19.1.2021 09:23 Son Güncelleme: 19.1.2021 09:44 ABONE OL
SON DAKİKA! Köylüler su ararken buldular...10 milyon yıl önce yaşamış mamutlara ait olabilir

Suluova İlçesin bağlı Kerimoğlu köyünde içme suyu kaynağı aramak için daha önce fidan dikimi gerçekleştirilen dağlık bölgeye çıkan köylüler killi toprak alanda yaptıkları kazıda fosil olduğunu tahmin ettikleri cisimle karşılaşınca fotoğrafını çekip internette araştırma yaptı.

KEMİKLER 7-10 MİLYON YIL ÖNCE YAŞAMIŞ MAMUTLARA AİT OLABİLİR

Kemiklerin günümüzden 7-10 milyon yıl önce yaşamış olan mamutların bacak kemiğine benzemesi üzerine çok heyecanlandıklarını anlatan köylülerden Mustafa Keten, "Fosilleşmiş bu kemiklerin mamuta ait olduğunu düşünüyoruz. Yetkililerin bunu araştırmasını bekliyoruz" dedi.

Suluova Akdağlılar Derneği Başkanı Yılmaz Keten de bölgede birkaç alanda daha benzer fosillerin yer aldığını belirterek kapsamlı inceleme yapılmasının önemli olduğunu söyledi.

Durumun iletildiği Amasya Müzesi yetkilileri inceleme yaptı. Mamut ya da file ait olduğu düşünülen fosillerin çıkarılarak türlerinin tespiti için çalışma yapılacağı öğrenildi.

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SON DAKİKA! Köylüler su ararken buldular...10 milyon yıl önce yaşamış mamutlara ait olabilir
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