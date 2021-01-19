SON DAKİKA | Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor, yasaklar ne zaman bitecek? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Son dakika: Hafta sonunun yaklaşmasıyla beraber milyonlarca vatandaş önümüzdeki Cumartesi ve Pazar günü de kısıtlamaların devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Sokağa çıkma yasağı uygulaması uzunca bir süredir devam ederken kısıtlamaların vakalardaki pozitif etkisiyle yaşadığı düşüş akıllarda "Yasaklar ne zaman bitecek?" sorusuna neden oldu. Peki, Bu hafta sonu da sokağa çıkma yasağı var mı? Yasaklar ne zaman bitecek? İşte detaylar…

BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI, YASAKLAR NE ZAMAN KALKACAK?

Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri akşam saatlerinin yaklaşmasıyla 81 ilde de gündeme geliyor. Aralık ayında rekor seviyelere ulaşan vakaların önüne geçmek amacıyla birçok alanda kısıtlama kararı verilmiş ve bunlardan biri de belirlenen saatlerde uygulanan kısıtlama olmuştu…